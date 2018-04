Blumberg CDU sorgt sich um die Werkrealschule in Blumberg

Die CDU-Fraktion im Blumberger Gemeinderat sorgt sich um die Werkrealschule in Blumberg. Für die Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellt die CDU einen Antrag.

Blumberg (blu) Die CDU-Fraktion macht sich Sorgen über die Zukunft der Werkrealschule in Blumberg. Für die heutige Gemeinderatssitzung ab 18 Uhr im Feuerwehrhaus stellt die Fraktion folgenden Antrag, wie ihr Sprecher Dieter Selig mitteilt: Die Leitung des staatlichen Schulamts Donaueschingen, sowie die Schulleitung der Grund- und Werkrealschule Eichberg, sollen im Rahmen der Planungen für den Schulcampus noch vor der Sommerpause des Gemeinderats im Gremium gehört. Den Antrag begründet die Fraktion so: Seit Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung im Jahr 2012 und der Einführung derGemeinschaftsschulen sei die Schülerzahl der Werkrealschulen in Baden-Württemberg kontinuierlich zurückgegangen. Dies betreffe auch die Werkrealschule Blumberg, die aktuell noch 135 Schüler habe. lm Schuljahr 2011/2012 seien es noch 211 Schüler gewesen.Da zum Schuljahr 201712018 lediglich acht Schülerinnen und Schüler bei der Werkrealschule angemeldet wurden, konnte keine eigene fünfte Schulklasse gebildet werden, sondern wurde mit der sechsten Klasse zusammengelegt.Für das Schuljahr 2018/2019 liegen nach momentanem Stand elf Anmeldungen vor, waswiederum zu einem Zusammenlegen der Klassen s und 6 führen werde.Da die Werkrealschule für die CDU-Fraktion bei den Planungen des Schulcampus eine wichtige Rolle einnehme, halte die Fratkion es für dringend erforderlich, sowohl die Schulamts- als auch die Schulleitung zum Thema,,Fortbestand und Weiterentwicklung der Werkrealschule Blumberg im Gemeinderat anzuhören