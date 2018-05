Blumberg CDU-Bezirksverband Südbaden nimmt Stellung zu Kritik aus Blumberg

Die Kritik der Blumberger CDU-Mitglieder Hannelore Vetter und Thomas Pfeiffer am Bezirksverband zeigte Wirkung. Bezirksgeschäftsführer Michael Scheinemann kam in die SÜDKURIER-Redaktion Blumberg zur Stellungnahme.

Blumberg – Auf der Generalversammlung des CDU-Stadtverbands Blumberg wurde intensiv über das Thema Beitragserhöhung diskutiert. Der Kreisparteitag der CDU im Schwarzwald-Baar-Kreis hatte im März eine Erhöhung der monatlichen Kreisumlage von bisher 3,57 Euro pro Mitglied auf 4,10 Euro zum 1. Juli 2018 sowie auf 4,30 Euro zum 1. Januar 2019 und auf 4,50 Euro zum 1. Januar 2020 beschlossen. CDU-Ehrenmitglied Hannelore Vetter und der frühere Stadtverbandsvorsitzende Thomas Pfeiffer hatten dies bemängelt und innerhalb der Partei eine gewisse Verschwendung kritisiert, namentlich durch die vier Bezierksverbände im Land. Blum gehört zum Bezirksverband Südbaden. Beide hatten jahrelang im CDU-Kreisverband Verantwortung übernommen, beide waren stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende.

Beim CDU-Kreisverband Südbaden war am 30. April wegen des Brückentags, niemand erreichbar gewesen. Bezirksgeschäftsführer Michael Steinemann kam nun zu einem Redaktionsbesuch, um die Funktion des Bezirksverbands und seine Aufgaben zu erklären. Den beiden Kritikern Hannelore Vetter und Thomas Pfeiffer habe er schon persönlich geschrieben und angeboten, auch einmal in einer Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbands zu kommen.

in ihre heutigen Form seien entstanden, als die drei früheren CDU-Landesverbände Baden, Nordbaden/Nordwürttemberg und Südwürttemberg/Hohenzollern in dem heutigen Landesverband Baden-Württemberg aufgegangen seien. Die Aufteilung in vier Bezirke, so Steinemann, sei historisch bedingt gewesen, um den beiden Landesteilen Baden und Württemberg gerecht zu werden. Arbeitgeber: Innerhalb Südbadens fungiere der Bezirksverbands als Arbeitgeber. Der Verband stelle die Geschäftsführer der zehn CDU-Kreisverbände ein, in Absprache mit Vertretern des jeweiligen Kreisverbands, und der Bezirksverband bezahle die Kreisgeschäftsführer auch, wofür er Geld benötige. Die Gelder dafür erhalte er durch die staatliche Parteifinanzierung sowie Beiträge der Abgeordneten und durch die Umlage der Kreisverbände. Letztere hatten Hannelore Vetter und Thomas Pfeiffer kritisiert. Diese Bezirksumlage sei seit zehn Jahren konstant geblieben, obwohl die Gehälter der hauptamtlichen Kreisgeschäftsführer etwas gestiegen seien. Eines betont der Bezirksgeschäftsführer: Das Finanzierungsmodell sei in jedem Bezirksverband anders.

Der Bezirksgeschäftsführer räumt Nachholbedarf ein. Sie müssten die Mitgliedern genau informieren, wofür ihre Beiträgen sowie die Umlagen an den Kreis und den Bezirk genau verwendet würden. In der Öffentlichkeit würden die Bezirksverbände weniger wahrgenommen als der Landesverband, trotz zum Teil prominenter Bezirksvorsitzender wie Erwin Teufel oder Willi Stächele. Bei der politischen Interessensvertretung habe der Bezirksverband gleichwohl ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Themen wie Fluglärm oder Grenzzollämter könnten über den Bezirksverband gebündelt nach Stuttgart oder Berlin kommuniziert werden. „Ohne die vier Bezirksverbände gäbe es in Baden-Württemberg lediglich einen großen Landesverband und 41 Kreisverbände“, sagte Michael Scheinemann. Eine ausreichende Mitsprache der Kreisverbände wäre seinen Aussagen zufolge dann nicht mehr gewährleistet. Der Fluglärm-Staatsvertrag mit der Schweiz „konnte nur mit vereinter Kraft verhindern werden", ebenso die drohende Schließung des Schweizer Grenzzollamts Bargen.

Zur Person

Michael Scheinemann (31) wuchs in Sumpfohren auf, wohnt jetzt in Mundelfingen. Er war acht Jahre Beisitzer und Schriftführer in der CDU Hüfingen, drei Jahre Kreisgeschäftsführer in Waldshut. Seit einem Jahr ist er Bezirksgeschäftsführerl und kennt die gewissen Spannungen zwischen den CDU-Ebenen. Aktuell hat der CDU Bezirksverband Südbaden 15 000 Mitglieder in zehn Kreisverbänden, darunter den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble MdB und den Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder. (blu)