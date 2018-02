Blumberg/Bräunlingen C-Jugend der SG Blumberg ist Bezirksmeister

Die C-Jugend der SG Blumberg ist Futsal-Bezirksmeister. Im Finale schlugen die Schützlinge von Trainer Thorsten Gregor den Favoriten FC 08 Villingen mit 1:0.

Bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften sicherte sich die C-Jugend der SG Blumberg in der Bräunlinger Sporthalle am Samstag den Titel. In einem hochkarätigen Finale setzte sich das Team von Trainer Thorsten Gregor gegen den großen Favoriten FC 08 Villingen mit 1:0 durch. Das Team um Spielführer Josuah Berrer überzeugte mit einer überragenden Teamleistung.

In einem hoch dramatischen Endspiel erzielt Marc Renner den Siegestreffer.

Die Mannschaft, die krankheitsbedingt auf nur sechs Feldspieler zurückgreifen konnte, ging kämpferisch an ihr Limit. Nach dem Schlusspfiff wurde der überraschende Titelgewinn von dem mitgereisten Anhang enthusiastisch gefeiert. Für die große Fußball- Jugendspielgemeinschaft mit Blumberg und allen Ortsteilen ist dies der bisher größte Erfolg.