Blumberg C-Jugend SG Blumberg als Aufsteiger gleich auf Rang drei

Die Spielgemeinschaft Blumberg im Jugendbereich der Fußballvereine feiert einen weiteren Erfolg.

Mit einem tollen dritten Rang schloss die Fußball C-Jugend der SG Blumberg als Aufsteiger am vergangenen Wochenende die Landesligasaison ab. Mit einem 11:0 Erfolg sorgte man gegen die JVS Singen am letzten Spieltag nochmals für einen Paukenschlag. Das Team der Trainer Thorsten Gregor (rechts) und Rocco Dziuballe (links) übertraf mit dieser Platzierung alle Erwartungen. Mit 44 Punkten sowie 84:43 Toren war man vor allem in der Offensive überragend aufgestellt. Mit großer Begeisterung wurde die das hoch talentierte Team von einem großem Anhang begleitet und sorgte für viel Begeisterung. Bild: Hans Herrmann