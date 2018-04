Blumberg Bürger im Achdorfer Tal zeigen großes Interesse am Glasfaser

Bürger im Achdorfer Tal zeigen großes Interesse am Glasfaser

Die Bürger im Achdorfer Tal haben großes Interesse am Glasfaser-Anschluss. Der Informationsabend des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar im "Haus des Gastes" war sehr gut besucht. Die ersten Anschlüsse sind bis Sommer 2019 zu erwarten.

Achdorf – Der Besuch der Informationsveranstaltung über den Anschluss von Achdorf an das Breitband mit Informationen aus erster Hand zeige das große Interesse der Bevölkerung, freute sich Bürgermeister Markus Keller am Dienstagabend im "Haus des Gastes" in Achdorf.

Achdorfer Tal letzter Abschnitt beim Glasfaser

Die Achdorfer Talgemeinden sind der momentan letzte Bauabschnitt beim Ausbau des FTTB Glasfaser-Netzes. Im Juni wird klar sein, ob Achdorf die erforderlich Anschlussquote von 50 Prozent aller Haushalte erreicht. Sollte dies der Fall sein, rechnet Keller mit einem Baubeginn spätestens bis Jahresende 2018.

Anmeldefrist für Glasfaser bis 11. Mai

Wer sich nicht bis 11. Mai bei Ortsvorsteher Hans-Peter Mess oder der Stadt Blumberg meldet, hat das Nachsehen. Doch der Bürgermeister gab sich im Hinblick auf den vollen Saal optimistisch. Achdorf komme schließlich mit dem Breitbandausbau digital im 21. Jahrhundert an. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung, Jochen Cabanis, zeigte zum Einstieg ein informatives Video zum Thema. Der Anschluss ans schnelle Internet bedeute nicht nur eine Aufwertung jeder einzelnen Immobilie, sondern eines ganzen Ortes. Blumberg gehört zu den Gemeinden, die in Europa bei der Digitalisierung ganz vorne stehen.

Neue Glasfaser-Verbindung in die Schweiz entsteht

Verbindung in die Schweiz: Von Neuhaus aus werde es sogar eine Glasfaserverbindung nach Bargen und damit in die Schweiz geben. Wenn alles planmäßig verlaufe, sei mit dem Spatenstich im Herbst zu rechnen, sagte Cabanis.

Achdorf zentraler Technik-Standort

Achdorf werde für das Tal der zentrale technische Standort. Die Signale kommen im Glasfaser von Opferdingen und Blumberg her. Da stets in einem Ringsystem angeschlossen werde, könnten auch Erdrutsche die Internetverbindung nicht gefährden, hieß es. Graue Kästen verteilen die Glasfasern in einzelne Röhrchen. Wer für das Verlegen selbst einen Graben zieht, müsse unbedingt Ecken und Kanten vermeiden, weil sich das Glasfaserkabel dann nicht durchblasen lasse.

Zweckverband als Kontaktstelle

Kontaktstelle: Der Zweckverband sieht sich als Kontaktstelle zwischen Hauseigentümer und Baufirma. Jochen Cabanis erläuterte dann die Antragsausfüllung. Wichtig sei es, den Hausanschluss- und Durchleitungsvertrag zu unterschreiben.

Förderung für Gewerbeanschlüsse

Bei Gewerbeanschlüssen gibt es eine Förderung. Dafür muss ein Bedarfsnachweis eingereicht werden. Hier zählen auch Heimarbeitsplätze wie etwa bei Lehrern oder Freiberuflern. Die Anträge nehmen der Ortsvorsteher oder der Zweckverband entgegen. Bei der Umstellung vom alten auf den neuen Betreiber soll man die Kündigung immer dem Neuen überlassen.

Glasfaser nie mit fettigen Fingern berühren

Netzbetreiber ist die Firma Stiegler IT als Vertragspartner des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Inhaber Felix Stiegler komme persönlich in der Bauphasenmitte zu einem Gespräch nach Achdorf. Das neue Netz stehe für alle Betreiber offen. Zum Schluss hatte Cabanis noch einen Tipp: Das Glasfaser niemals mit fettigen Fingern berühren.

Achdorfer Breitband FTTH

Internet Download garantiert mindestens 100 Mbit/sek, Upload 40 MBits/s. Möglich sind bis zu 10 000 Mbits/s je nach Tarif, dazu Flatrate für das Telefon ins deutsche Festnetz mit zwei Kanälen und drei Rufnummern und TV mit über 100 Sendern. Abgabeschluss für die Anträge 11. Mai. Mindestteilnahmezahl 50 Prozent der Haushalte. Baubeginn Herbst 2018, Fertigstellung Sommer 2019. Ansprechpartner sind Anja Gläser vom Zweckverband, Ortsvorsteher Hans-Peter Mess oder der Breitbandbeauftragte Bernd Kühl von der Stadt. (gs)