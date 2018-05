Blumberg Bruno Bäurer auf Hüfingen feiert Arbeitsjubiläum bei der Energieversorgung Südbaar

Bruno Bäurer auf Hüfingen feiert Arbeitsjubiläum bei der Energieversorgung Südbaar: Seit 30 Jahren ist er im Dienst des Energieversorgers.

Blumberg (bal) In einer kleinen Feierstunde wurde der technische Mitarbeiter des Unternehmens ESB, Bruno Bäurer, von Thomas Fischinger, Geschäftsführer der Energieversorgung Südbaar (ESB) für langjährige Firmenzugehörigkeit geehrt. Vor 30 Jahren ist der 63-jährige Elektriker nach einer Elektrikerlehre in die Dienste des Energie Versorgers Baar getreten. Nach der Fusion der beiden Energie-Unternehmen im Jahr 2016 ist Bäurer übernommen worden. Der Feierstunden wohnten Betriebsleiter Thomas Eckert und Mitarbeiterin Iris Zimmermann bei. Neben einer Gratifikation überreichte Fischinger dem Jubilar einen nahrhaften Geschenkkorb. Bruno Bäurer ist verheiratet. Er hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Hüfingen.