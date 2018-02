Achdorf Brückenlast der Wutachbrücke in Achdorf reduziert

Brückenlast der Wutachbrücke in Achdorf reduziert

Die Brückenlast der Wutachbrücke in Achdorf ist reduziert, teilt die Stadt Blumberg mit.

Achdorf – Aufgrund der verschiedenen Hochwassersituationen in den letzten Wochen wurde die Wutachbrücke in Achdorf fachtechnisch begutachtet. Hierbei wurde festgestellt, dass durch das Hochwasser vermutlich Auskolkungen an den Brückenzwischenpfeilern entstanden sind. Aus diesem Grund wird die zulässige Brückenlast vorübergehend von 30 Tonnen auf 18 Tonnen reduziert sowie die Geschwindigkeit auf 5 Stundenkilometer (Schrittgeschwindigkeit) herabgesetzt.