Blumberg Blumberger Wutachhexen erwartet 1000 Hästräger

Die Blumberger Wutachhexen feiern in großem Stil ihren 10. Geburtstag. Am Samstag erlebt Blumberg einen Narrentreffen mit Umzug, Zunftmeisterempfang und einer Hexenparty

Blumberg (bal) Für die über 50 Mitglieder der Blumberger Wutachhexen stand es außer Frage: Der 10. Geburtstag der Hexenzunft muss gebührend gefeiert werden. So haben die Verantwortlichen um Oberhex Sebastian Ehlert und seinem Stellvertreter Florian Riesle rechtzeitig den Weg für eine tolle Feier freigemacht. Die Planungen sind inzwischen abgeschlossen. Blumberg erlebt am Samstag eine großangelegte Veranstaltung. Eröffnet wird das Freundschaftstreffen um 16.16 Uhr mit dem Umzug der über 1000 Hästräger aus 46 Gruppen. Die Aufstellung erfolgt im Bereich Teves-/Kirchstraße. Von dort geht es über die mit Fastnachtsbändeln geschmückten Espen- und Hauptstraße und weiter bis zur Stadthalle. Unterwegs gibt es für Teilnehmer und Zuschauer verschiedene Möglichkeiten, sich an vier Verpflegungsstände von Vereinen zu laben. In und an der Stadthalle warten viele dienstbare Geister, die sich um das Wohl der Närrinnen und Narren kümmern. Währenddessen bitten Oberhex Sebastian Ehlert und sein Gefolge um 18 Uhr zum Zunftmeisterempfang in den Städtlesaal.

Gefeiert wird nicht nur in der Stadthalle sondern auch im Narrendorf rund um die Halle, war von Schriftführerin Corinna Ehlert zu hören. Auch hier werden die Wutachhexen wiederum von befreundeten Hexen- und Narrenvereinen unterstützt. Um 19.11 Uhr wird die Kampagne in der geschmückten Stadthalle eingeläutet. Ein umfangreiches Programm, das der Zollhauser Fanfarenzug eröffnet, wartet auf die Gäste. Bis nach Mitternacht werden neun Gruppen, darunter Guggenmusiken, Fanfarenzüge, Tanzgruppen und DJ Base-T für Unterhaltung sorgen. Im Narrendorf gehe es an diesem Abend ebenfalls rund bei vielen gehaltvollen Getränken und anderen Leckereien. Für die Unterhaltung im Narrendorf sorgen drei Guggenmusiken. "Wir wollen es zu unserem Zehnjährigen so richtig krachen lassen versprechen", verspricht Corinna Ehlert. Über 50 Hexen der Zunft mit Sebastian Ehlert, Florian Riesle, Corinna Ehlert und Lucie Riesle haben schon im Vorfeld eine Mammut-Aufgabe bewältigt. Jetzt freuen sie sich auf viele Gäste und ein tolles Fest.