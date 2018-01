Blumberg Blumberger Wutachhexen erläutern Schülern die Fasnet

Die Erst- und Zweitklässler der Blumberger Weiherdammschule erhielten Besuch von den Wutachhexen, die ihnen die Hexenmasken und die Fastnacht näher brachten.

Blumberg – Warum heißt der Rosenmontag eigentlich Rosenmontag? Und was hat es mit dem „Schmutzige Dunnschdig“ auf sich? Diese und weitere spannende Fragen rund um die fünfte Jahreszeit beantworteten Corinna Ehlert und Nicole Marcucic von der Blumberger Zunft der Wutachhexen am Freitagmorgen an der Weiherdammschule in Blumberg. Das teilte Ann-Marie Restayn, Lehrerin an der Weiherdammschule, am Montag mit.

Dass die beiden Mitglieder der Wutach-Hexen ihre Aufgabe als Vermittlerinnen des alten Brauchtums erst nehmen, wurde schnell deutlich. So konnten die Schülerinnen und Schüler der ersten und der zweiten Klasse so Einiges über die Entstehung der Fasnet lernen und eigene Fragen stellen. Mit viel Freude und Feingefühl gelang es den beiden Damen, wirklich allen Kindern die Scheu vor den doch recht gruseligen Holzmasken zu nehmen.

Die Aufregung war groß, als die Kinder schließlich selbst in die Rolle der Hexe schlüpfen und die schwere Holzmaske anprobieren durften. Als es am Schluss sogar noch etwas Süßes von den Hexen gab, verbunden mit der Einladung, am folgenden Tag zum großen zehnjährigen Jubiläumsumzug der Zunft zu kommen, leuchtete so manches Kinderauge. Mit dem Versprechen, das nächste Jahr wieder einen Besuch abzustatten, verabschiedeten sich die beiden Botschafterinnen der Fasnet schließlich und setzten ihre Mission fort.