Blumberg Blumberger Weiherdammschule macht Schulkinder fit

Lehrreiche Olympiade für Geist und Körper mit Ernährungsquiz, Bewegungs- und Sinnesspielen bringt viel Abwechslung in den Schulalltag.

Eine Olympiade der besonderen Art ging am Mittwoch an der Weiherdammschule über die Bühne. "Fit4future" hieß es für die Schüler aus allen neun Klassen, ein Projekt der Cleven-Stiftung und der Deutschen Angestellten Krankenkasse, die zusammen an den Start gingen, nachdem sie zuvor Vierer- oder Fünferteams gebildet haben. Zwölf Stationen mussten bewältigt werden. Dazu gehörten Geschicklichkeit und Ausdauer, Boxen gegen die Zeit, ein Rollerparcours, ein Bollerwagenparcours, Zielwerfen und Eierlaufen.

Es folgte ein Ernährungsquiz und ein Sinnesspiel. Dazu gehörte das Schmecken, zum Beispiel Salz, Zitrone, Honig oder Zahncreme, das Riechen und Hören in allen Variationen. Hochinteressant war auch das Ernährungsquiz mit den vielen Fragen. Was ist das Gesündeste am Apfel, was essen die Veggis nicht, welches Obst gibt es in der Weiherdammschule in den großen Pausen, wieviel Portionen Gemüse sollten am Tag gegessen, wieviel Liter Wasser am Tag getrunken werden? Sind Süßigkeiten auf jeden Fall schlecht für die Gesundheit? Was sollte laut der Ernährungspyramide am wenigsten oder am meisten zu sich genommen werden? Es ging dabei immer wieder um die Themen Ernährung, Bewegung, Geist und Sinne.

Die Fragebogen hat das Weiherdammteam zusammen ausgewertet und bepunktet. Es gab Teilnehmerurkunden für die einzelnen Gruppen, außerdem für die drei Gruppen mit den höchsten Punktzahlen Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Schulleiter Timo Link zeichnete die erfolgreichen Mädchen und Buben entsprechend aus und fand für alle Beteiligten nette und freundliche Worte. Bei der Siegerehrung auf dem Schulhof waren auch viele Eltern zugegen, die nicht mit Beifall für ihre Sprösslinge geizten. Bevor es an den Kaffeetisch ging, durften die Väter, Mütter oder Großeltern noch auf dem Schulgelände spielen und üben, sehr zur Freude der Kinder und Pädagogen. "Netzwerke Bewegung und gesunde Schulverpflegung" heißen in den nächsten drei Jahren die Leitbilder der Weiherdammschule. Ziel dieser Olympiade sei es die Netzwerke auch ins Elternhaus zu transferieren, sagte Andrea Rosenstiel, die den Workshop und Olympiade mit anderen begleitet.