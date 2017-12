Blumberg Blumberger Weiherdammschüler zeigen Krippenspiel als Musical

Alle Schützlinge der Blumberger Weiherdammschule sind auf ihrer Weihnachtsfeier bei einem Krippenspiel-Musical im Einsatz. Die Darbietung vor Weihnachten beeindruckt.

Die unendliche Geschichte der Heiligen Familie in der Weihnachtsnacht haben die Schülerinnen und Schüler der Weiherdammschule zu ihrer Weihnachtsfeier in ein Musical verpackt. Diese Art einer Weihnachtsfeier kam bei den vielen Besuchern, vor allem Eltern, Großeltern, Ehrenamtlichen und Ehemaligen sehr gut an.