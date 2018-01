Blumberg Blumberger Stadträtin Daniela Schüle beantragt Ausscheiden

Der Blumberger Gemeinderat entscheidet am 18. Januar über einen Antrag der SPD-Stadträtin Daniela Schüle, die aus dem Gemeinderat ausscheiden will.

Blumberg (blu) In der SPD-Fraktion des Blumberger Gemeinderats zeichnet sich ein Wechsel ab. Die erst bei der Kommunalwahl 2014 gewählte Daniela Schüle hat ihr Ausscheiden beantragt, worüber das Gremium am Donnerstag, 18. Januar, entscheiden muss. Für sie soll die Ärztin Jutta Zöllner nachrücken, die bereits von Juni 1994 bis Oktober 1999 sowie von Januar 2003 (nachgerückt für Hermann Zeller) bis Juni 2006 im Gemeinderat war. Im Gemeinderat ist es in dieser Amtsperiode der dritte Wechsel: Im Frühjahr 2015 rückte von der Freien Liste Georg Schloms aus Fützen für Joachim Jakob nach. Im Herbst 2016 rückte in der CDU-Fraktion Viktor Frick für Thomas Pfeiffer nach. Die Sitzung am 18. Januar beginnt um 18 Uhr im Feuerwehrhaus Blumberg.