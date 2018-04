Blumberg Blumberger Stadthexen bestätigen Vorstandsmitglieder

Die Blumberger Stadthexen bestätigten bei den Teilwahlen alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder. Auf der Jahreshauptversammlung wurden drei bisherige Hexenanwärter in den Kreis der Aktiven aufgenommen.

Blumberg (bal) Die Jahreshauptversammlung der Blumberger Stadthexen am Sonntag stand unter einem guten Stern. Die Teilneuwahlen gingen problemlos über die Bühnen. Außerdem wurde die Übernahme der Hexenanwärter Justin Anders, Christine Schuck und Patrick Dittmer in den Kreis der aktiven Hexen einstimmig von den Mitgliedern beschlossen.

Bei den Wahlen wurden die zweite Oberhex Andrea Sauter, Schriftführer Christian Schulz und der zweite Kassierer Alexander Müllerchen einstimmig bestätigt. Zu Kassenprüfern wurden Daniel Richter und Patrick Dittmer ernannt. Zunftmeister und Oberhex Patrick Linke übergab nach der Begrüßung die Leitung der Versammlung an seine Stellvertreterin Andrea Sauter. Sie hielt einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr und kam dabei auf die Ereignisse an der Fastnacht und die Veranstaltungen im Laufe des Jahres zu sprechen. Dabei hob Andrea Sauter einige Veranstaltungen wie die Hexentaufe, die Halloweenparty, die Party in der Walpurgisnacht, die Fastnachtseröffnung und die Teilnahme an zahlreichen Fastnachtsumzügen hervor.

Die zweite Oberhex hielt auch einen Ausblick auf die kommenden Veranstaltungen. Darunter ist auch unter anderen die Party mit anderen Vereinen in der Walpurgisnacht, ein Campingwochenende am Bodensee, die Fastnachtseröffnung mit der Jubiläumsveranstaltung der Riedwächter am 17. November 2018. Die 18 anwesenden Mitglieder stimmten über eine Teilnahme am Weihnachtsmarkt ab und standen einer Teilnahme aufgeschlossen gegenüber. Die Stadthexen haben derzeit 45 Mitglieder. Eine Satzungsänderung wurde beschlossen. Das Vereinsjubiläum wird 2021 gefeiert, dann feiern die Stadthexen ihren 27. Geburtstag, eine ungewöhnliche Jubiläumszahl, aber bei der Zunft sei so etwas möglich, schmunzelte die Oberhex. Kassiererin Manuela Burger schließt schloss ihren detaillierten Bericht mit einem leichten Minus ab. Ihr wird vom Kassenprüfer Bernd Müller eine transparente und saubere Arbeit bescheinigt. Nach einigen guten Ratschlägen des Kassenprüfers, wurde der gesamte Vorstand entlastet.