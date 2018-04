Blumberg Blumberger Sportkegler beginnen neues Vereinsjahr mit bewährtem Vorstand

Die Blumberger Sportkegler gehen mit ihrem bewährtem Vorstand um den Vorsitzenden Fritz Obry in das neue Vereinsjahr. Die Mitglieder wurden einstimmig bestätigt, verdiente Mitglieder geehrt. Probleme bereitet die Personaldecke, die immer dünner werde, so der Vorsitzende Fritz Obry.

Bei den Neuwahlen der Blumberger Eichberg Sportkegler (ESK) wurden Fritz Obry zum Vorsitzenden und Sportwart, Detlef Schenk zum Kassierer und Yvonne Schenk zur Schriftführerin gewählt. Neu im Vorstand ist Bernd Dewert als Pressewart. Thomas Laube und Edgar Liersch werden weiterhin die Kasse prüfen.

Fritz Obry hatte sowohl als Vorsitzender als auch als Sportwart einen Jahresbericht gefertigt, Die Berichte las er an der Jahreshauptversammlung im Sportrestaurant vor 15 Aktiven vor. Er habe an verschiedenen Jahreshauptversammlungen der Kegelvereine des Bezirks Schwarzwald-Baar teilgenommen. Die Spielgemeinschaft mit den Keglern aus Mühlhausen-Ehingen bestehe nach wie vor, bestätigte Obry. Die Personaldecke bei den aktiven Spielerinnen und Spielern sei verdächtig dünn geworden.

In der laufenden Runde habe der Club mit Personalschwierigkeiten zu kämpfen gehabt, sagte Fritz Obry. Mit den Leistungen der Sportkegler in den drei Teams sei er insgesamt zufrieden, so der Sportwart. Vor allem die dritte Mannschaft könne mit einer guten Platzierung aufwarten. Dem Kassierer Detlef Schenk konnte von den Kassenprüfern Thomas Laube und Edgar Liersch eine gute Kassenführung bescheinigt werden. Fritz Obry zeichnete seine Kameraden Lucio Blanco für elfjährige und Bernd Dewert für zehnjährige aktive Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel aus. Er selbst wurde vom Bezirksvorsitzenden Martin Bentele für 600 Punktspiele mit der Ehrenurkunde ausgezeichnet.