Blumberg Blumberger Sauschwänzlebahn dampft bei blauem Himmel in ihre 42. Saison

Die Blumberger Sauschwänzlebahn dampfte am Samstag bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein in ihre 42. Saison. 450 Gäste aus nah und fern kamen zum Saisonstart nach Blumberg. Aus dem Helferkreis wurde Adolf Kehder verabschiedet.

Blumberg – Seit Samstagnachmittag dampft und pfeift sie endlich wieder – die Blumberger Sauschwänzlebahn. Mit einem Volksfest am Bahnhof Blumberg-Zollhaus, zu dem rund 450 Gäste kamen, wurde die Saisoneröffnung der weithin bekannten Museumsbahn gefeiert. Bei idealem Ausflugswetter mit blauem Himmel und Sonnenschein kamen sowohl Blumberger als auch von weit her angereiste Gäste, um erstmals wieder mit der nostalgischen Sauschwänzlebahnfahrt die aufblühende Frühlingslandschaft zwischen Blumberg und Weizen zu genießen.

Lokführer verziert sein Dampflok mit lachendem Gesicht

Sowohl Blumbergs Bürgermeister Markus Keller als auch Geschäftsführer Christian Brinkmann freuten sich sichtlich, dass die Sauschwänzlelok nach der Winterpause nun endlich wieder unter Dampf stehen. Lokführer Juri Hacklenbroich hatte sich ebenfalls mächtig ins Zeug gelegt und "seine" Lok vorne an der Stirnseite mit einem lachendem Gesicht verschönert: "Es geht wieder los" – so stand dort in großen Lettern zu lesen.

Langjähriger Helfer Adolf Kehder wird verabschiedet

Aber auch zwei weitere Personen standen am Samstag im Mittelpunkt: Zum einen Werner Zeller, der aufgrund einer verlorenen Wette als "Mopsfledermaus" geschminkt die Damen der Sauschwänzlebahn tatkräftig beim Ausschank des Freisekts unterstützte, und Adolf Kehder, der nach jahrzehntelangem Engagement von Christian Brinkmann aus den Reihen der aktiven Sauschwänzlebahn-Helferschar offiziell verabschiedet wurde.

Den Gästen wird viel geboten

Geboten wurden den begeisterten Gästen in Zollhaus bei der Saisoneröffnung neben der ersten Dampfzugfahrt noch weitere "Höhepunkte", die die Herzen der zahllosen Dampflokfans mächtig höher schlagen ließen. "Die Originalä", eine böhmisch-mährische Blasmusikkappelle aus Urach, sorgte für die fetzige musikalische Umrahmung. "Freisekt" und Laugengebäck gabs als kulinarische "Premiereschmankerl" obendrauf. Zusätzlich informierten etliche Themenstände über die unzähligen Sonderfahrten und -aktionen, die die Sauschwänzlebahn die Saison über nun anbietet.

Bürgermeister Markus Keller lobt Verein IG WTB

Blumbergs Bürgermeister Markus Keller hofft auf eine tolle Saison. Er lobte ausdrücklich das vorbildliche Engagement der Interessensgemeinschaft zur Erhaltung der Mueumsbahn Wutachtal (IG WTB), die zusammengerechnet bisher 700 000 Euro Spenden sammeln konnte. Geschäftsführer Christian Brinkmann, der auf neun hauptamtliche und 40 bis 50 ehrenamtliche Saisonmitarbeiter zählen kann, begrüßte die Gäste in einer schmucken großherzoglichen Uniform von 1920 und nannte als Saisonziel 100 000 Fahrgäste.

Die Saison

Die Bahn fährt vom 28. April bis 14. Oktober. Fahrtage sind in der Regel von Mittwoch/Donnerstag bis Sonntag. Abfahrt in Zollhaus ist 10.10 Uhr (Ankunft in Weizen 11.06 Uhr, Abfahrt in Weizen 11.40 Uhr, Ankunft Zollhaus 12.30 Uhr); zweite Abfahrt in Zollhaus ist 14.10 Uhr (Ankunft Weizen 15.06 Uhr, Abfahrt um 15.40 Uhr, Ankunft Zollhaus 16.39 Uhr. Neben den regulären Dampf- und Dieselzugfahrten gibt es etliche Sonderthemenfahrten und -aktionen. Einzelheiten und der genaue Fahrplan sind unter dem neugestalteten Internetauftritt www. sauschwaenzlebahn.de abrufbar. (sig)