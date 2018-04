20.04.2018 18:47 Bernhard Lutz Blumberg Blumberger Sauschwänzlebahn: Ziel sind wieder 100 000 Fahrgäste

Die Blumberger Sauschwänzlebahn startet in ihre 42. Saison. Der Auftakt ist am 28. April am Bahnhof Blumberg-Zollhaus. Ab 13 Uhr gibt es am Bahnhof einen Sektempfang und Musik, um 14.10 Uhr dampft der erste Zug nach Weizen los.