Blumberg Blumberger Sauschwänzlebahn: Tunnel am Achdorfer Weg bleibt vorerst gesperrt

Auf der Strecke der Blumberger Sauschwänzlebahn bleibt der Tunnel am Achdorfer Weg im Winter vorerst gesperrt. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gab einem Eilantrag des Regierungspräsidiums Freiburg statt, weil auch dort geschützte Fledermäuse leben.

Blumberg/Mannheim – Der Tunnel am Achdorfer Weg der Blumberger Sauschwänzlebahn bleibt im Winter vorerst weiter gesperrt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim gab dem Eilantrag des Regierungspräsidiums Freiburg statt, meldet die Behörde am Montag. Der Bahnbetrieb in diesem Tunnel könne zu einer „erheblichen Störung der Mopsfledermäuse“ führen, damit hätten die Richter die Rechtsauffassung des Regierungspräsidiums bestätigt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus, heißt es.