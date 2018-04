Blumberg/Achdorf Blumberger Sauschwänzlebahn: Förderverein IG WTB sammelt 700 000 Euro

Für die Blumberger Sauschwänzlebahn hat der Förderverein IG WTB in 36 Jahren schon 700 000 Euro gesammelt. Auf der Jahreshauptversammlung der IG WTB wurde der Vorstand bestätigt. Beim Saisonstart am Samstag, 28. April, ist die IG mit einem Stand vertreten.

Die Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtalbahn (IG WTB) sammelte in den 36 Jahren ihres Bestehens rund 700 000 Euro für den Erhalt der Sauschwänzlebahn. Auf der Jahreshauptversammlung am Samstag in der Achdorfer "Scheffellinde" zog der Verein Bilanz und bestätigte seinen Vorstand. Gerhard Scheu bleibt Vorsitzender, Klaus-Dieter Peter Stellvertreter und Dietmar Niche Schatzmeister.

Der Broschürenverkauf ging in der vergangenen Saison deutlich zurück, berichtete Scheu. Waren es 2016 noch 8138 Exemplare, wurden 2017 über das Zugcatering nur noch 2215 verkauft. Die Mitgliederzahlen stagnieren bei 191, darunter sind auch zwei Personen aus Belgien. Mit 10 000 Euro beteiligte sich die IG an der neuen Mulchraupe.Der geplante Aufkleber mit der neuen Dampflok wird nicht verwirklicht. Der Verein war am Blumberger Weihnachtsmarkt, auf der CMT in Stuttgart und der Regio-Messe in Lörrach vertreten.

Bei der Saisoneröffnung der Sauschwänzlebahn am Samstag, 28. April, betreibt die IG WTB wieder einen eigenen Stand. Die Homepage soll überarbeitete werden. In Planung ist eine eigene Sonderfahrt unter dem Titel Dampfzugklassik. Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe Blumberg, informierte über anstehenden Sanierungen. Momentan wird der Oberbau auf der Wutachtalbrücke erneuert. Als nächstes sollen die Tunnel saniert werden. Allerdings sind die Fledermäuse dort ein Hindernis.

An der gesamten Strecke wurde der Bewuchs zurück geschnitten und Bäumer gefällt. Das Brennholz befeuert die Dampflok. Die Lok wurde im Ausbesserungswerk Meiningen untersucht und ist topfit. Bei der Diesellok V36 204 wurden Motor und Getriebe repariert. Sie zieht in der bevorstehenden Saison Kurzzüge, darunter die erstmals eingesetzten Wanderzüge, teilweise im Zweizugbetrieb. Einige Reisezugwagen kommen jetzt frisch überholt aus Rastatt zurück.

Die von der Stadt Blumberg gepachtete Strecke Weizen – Lauchringen ist momentan wegen Sanierungsarbeiten nicht in Betrieb. Wegen des hohen Defizits drohte die endgültige Stilllegung. Doch da es jetzt Zuwendungen vom Land gibt, hat die Betriebsleitung eine neues Konzept mit einer bessere Streckenauslastung entwickelt. Dadurch könne die Strecke erhalten bleiben, erklärte Geschäftsführer Brinkmann.

Schatzmeister Dietmar Niche erläuterte die Gewinn- und Verlustrechnung der IG. Für eine neue Broschüre werden Rücklagen gebildet. Der stellvertretende Bürgermeister Rainer Gradinger nahm die Vorstandsentlastung vor und leitete die Wahlen. 36 Jahre IG bedeuten eine kontinuierliche Tradition für den Erhalt der Museumsbahn, betonte er. Besonders lobte er die professionelle Vorgehensweise des Vorstandes, Gradinger sieht die Bahn auf Erfolgskurs. Bei den Kassenprüfern gab es einen Wechsel: Silas Pfaff löst Jörg Kemmerling ab, Gerhard Willman bleibt im Amt. Im Verlauf der Versammlung wurde deutlich, dass die rein ehrenamtlich betriebenen Museumsbahnen immer mehr zurückgehen. Heute stehen Eventangebote im Vordergrund, meinte Gerhard Scheu. Daran werde man gemeinsam verstärkt arbeiten.