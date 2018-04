Blumberg Blumberger Realschüler beenden schriftliche Abschlussprüfung mit Deutsch

Die Zehntklässler der Blumberger Realschule beendeten am Freitag die schriftliche Prüfung mit dem Aufsatz in Deutsch.

Blumberg (blu) Nachdem die vier 10. Klassen der Realschule bereits die schriftlichen Prüfungen in Mathematik und Englisch abgelegt haben, folgte am Freitag zum Abschluss der Aufsatz im Fach Deutsch, teilte Rektor Egon Bäurer mit. Die Prüflinge konnten aus vier Themen eines auswählen.

„Kleiner Solo“ ist der Titel eines Gedichtes von Erich Kästner. Die Prüflinge setzten sich im Rahmen einer Textinterpretation des Gedichts mit der möglichen Einsamkeit von Menschen in einer Beziehung auseinander.

Beim Prosatext „Die Botschaft“ von der zeitgenössischen Autorin Jutta von der Lühe-Tower mussten die Schüler sich mit den Gefühlen eines Jungen beschäftigen, der unter der zerstrittenen Ehe seiner Eltern leidet und sich wieder frühere, bessere Zeiten herbeisehnt.

Im Laufe des 10. Schuljahres sammelten und bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler selbstständige Texte zum Thema „Flüchtlinge bei uns – Aufgabe und Chancen für alle Beteiligten“. Eine Prüfungsaufgabe war, einen Text zu verfassen, der die Fluchtgründe beleuchtet, Probleme bei der Integration aufzeigt und Chancen der Migration für alle Beteiligten thematisiert.

Der Roman „Meine Schwester Sara" war Grundlage des 4. Prüfungsthemas. Rassismus in Südafrika während der Apartheit und Antisemitismus in der eigenen Familie bearbeiteten die Zehntklässler in Form eines Tagebucheintrags. Die mündliche und die Kompetenzprüfungen sind Ende Juni.