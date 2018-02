Achdorf Blumberger Rathaus hofft auf Ausnahmeregelung

Baustart des neuen Achdorfer Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses hängt davon ab, ob Geld aus dem Ausgleichsstock fließt

„Wenn jetzt noch das Glasfaser kommt, sind wir für die Zukunft gerüstet.“ So lautet die Bilanz von Achdorfs Ortsvorsteher Johann-Peter Mess anlässlich des Ortstermins zweier Gemeinderatsausschüsse im Baugebiet Kirchäcker. Zusammen mit den Achdorfer Ortschaftsräten, Vertretern der Gesamt- und Teilortsfeuerwehr und einer Handvoll Bürgern ließen sich die Gemeinderäte die genaue Lage und Bauausführung des neuen Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses erläutern.

Bürgermeister Markus Keller erinnerte an die langwierige Standortsuche für das 1,36-Millionen-Euro-Projekt, das der Gemeinderat einstimmig in den 2018-er Haushaltsplan aufgenommen hat. Doch ob bereits in diesem Jahr die Baumaschinen anrollen können, ist nach wie vor unsicher. Alles hängt davon ab, ob ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock genehmigt wird. Dafür ist eine Ausnahmegenehmigung notwendig – weil der Zuschussantrag eigentlich bis zum 1. Februar beim Regierungspräsidium Freiburg sein muss und zudem der Haushalt für das betreffende Jahr verabschiedet sein muss. Keller begründete die Ausnahme mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik. Deshalb könne der Haushalt erst im März verabschiedet werden.

Mit in den Boden geschlagenen Pfählen verdeutlichte die Stadtverwaltung die Dimensionen des Feuerwehr- und Gemeinschaftshauses, und Jan Schweizer vom gleichnamigen Planungsbüro hatte Animationen für die Gemeinderäte vorbereitet. Bei der Diskussion unterstrich der Baufachmann, dass die zweigeschossige Variante, für die sich der Gemeinderat nach intensiven Diskussionen ausgesprochen hat, Kostenvorteile gegenüber einer eingeschossigen Bauweise habe. Direkt an dem neuen Gebäude wird es 13 Stellplätze geben, in Richtung Kirche werden 15 weitere Parkplätze eingeschottert.

Anwohner Rolf Bäurer fragte nach, ob man das Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus nicht noch weiter in Richtung eines kleinen Hügels schieben könnte, um so mehr Platz vor dem Gebäude zu gewinnen – weil dort oft Traktoren unterwegs sind. Stadtbaumeister Uwe Veith sicherte zu, das zu prüfen.