vor 4 Stunden Reiner Baltzer Blumberg-Zollhaus Blumberger Flüchtlingscafé gut besucht

Die Blumberger Flüchtlingshelferinnen und -helfer kümmern sich um die anwesenden Flüchtlinge. Einmal im Monat laden sie zum einem Café-Treff in die ehemalige "Adler-Post" in Zollhaus ein, so auch am Samstag.