Blumberg Blumberger Feuerwehr tagelang fast im Dauereinsatz

Die Aktiven der Blumberger Feuerwehr bewältigten vorige Woche in vier Tagen 37 Einsätze

Blumberg (blu) Für die Blumberger Feuerwehr bedeutete der Beginn des Jahres 2018 viel Arbeit. "Seit Mittwoch hatten wir bis Samstagmorgen insgesamt 37 Einsätze", berichtet Kommandant Stefan Band.

Der erste Alarm führte die Feuerwehr am Mittwoch, 3. Januar, um 10.20 Uhr zu einem umgestürzten Baum in der Blumberger Schwimmbadstraße. Wetterbedingt folgten weitere Einsätze nach dem Sturm am Donnerstag. Intensiv gefordert waren die aktiven Rettungshelfer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, nachdem anhaltender Regen und die Schneeschmelze in vielen Bereichen Hochwasser verursacht hatten.

Der letzte Einsatz war am Samstag ein Fehlalarm der Brandmeldeanlage der Firma Schwarzwaldhof.

Am Montag versorgten die Kameraden die aufgestellten Sandsäcke. Ein ausdrückliches Dankeschön von Kommandant Stefan Band geht an die Komminger Firma Steuer Tiefbau. Firmenchef Friedrich Steuer habe ihnen schon in der Nacht zum Freitag seine Halle und Sand zu Verfügung gestellt. Und Steuer selbst habe ihnen auch noch beim Befüllen der Sandsäcke geholfen, eine aufwendige Arbeit, hatten die Floriansjünger doch geschätzte circa zehn Tonnen Sand abgefüllt, um mit den Sandsäcken dem Hochwasser trotzen zu können. Und am Montag habe die Firma Steuer der Feuerwehrwehr mit vier Mitarbeitern wieder beim Wegräumen der Sandsäcke geholfen.

