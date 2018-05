Achdorf Blumberger Feuerwehr löscht Brand in Futterunterstand zwischen Achdorf und Blumegg

Die Blumberger Feuerwehr hatte in der Nacht zum Samstag einen Einsatz, als ein Futterunterstand bei Achdorf in Brand geriet.

Ein Brand in einem Futterunterstand auf einem Wirtschaftsweg zwischen dem Blumberger Stadtteil Achdorf und Blumegg hat am frühen Samstag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt, teil die Polizei mit. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 0.40 Uhr in dem Unterstand, etwa 200 Meter nach dem Wohnmobilstellplatz bei Achdorf aus. Die mit mehreren Fahrzeugen anrückende Blumberger Feuerwehr mit der Abteilung Achdorf habe das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Futterunterstand vollständig beschädigt wurde. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise an den Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702/41066.