Blumberg Blumberger Feuerwehr in kürzester Zeit vor Ort

Blumberger Feuerwehr in kürzester Zeit vor Ort

Bei einer Alarmübung der Blumberger Feuerwehr Abteilung Stadt war das erste Fahrzeug in fünfeinhalb Minuten vor Ort. Im Baufachmarkt Knöpfle brannte eine Lagerhalle, lautete die Übungssituation.

Kommandant Stefan Band löste zusammen mit Jugendleiter Hartmut Pfalzgraf der Feuerwehr der Kernstadt um 18.44 Uhr den Alarm für die Frühjahrsprobe aus. Bereits nach fünfeinhalb Minuten traf das erste Fahrzeug mit Männern der Führungsgruppe am fiktiven Brandobjekt, dem Baufachmarkt Knöpfle in Blumberg, ein. Nach weiteren eineinhalb Minuten konnte Michael Vetter, Einsatzleiter bei der Übung, über 13 weitere Kameraden verfügen und diese am Brandobjekt einsetzen.