Blumberg Blumberger Bogenschützen: Simone Kramer schießt neuen deutschen Rekord

Die Blumberger Bogenschützen starteten erfolgreich in das Jahr 2018. Ein Glanzpunkt war Simone Kramer: Mit 527 ringen auf dem Blankbogen schoss sie neuen deutschen Rekord, das waren 13 Ringe mehr als die alte Bestmarke. Am Wochenende starten drei Aktive bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften

-Blumberg – Die Blumberger Bogenschützen mit dem Vorsitzenden Clemens Benzing sind erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Beim internationalen Turnier an Dreikönig in Litzelstetten haben die Sportlerinnen und Sportler eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in Baden-Württemberg im Blankbogenbereich bewiesen.