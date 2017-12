Blumberg Blumberg am Glasfasernetz: Surfen auf höchstem Niveau

Blumberg am Glasfasernetz: Surfen auf höchstem Niveau

Die angeschlossenen Firmen und Privatleute in Blumberg sind mit dem Breitband zufrieden. 130 Blumberger Bürger sind bereits angeschlossen

"Wir sind froh drum, dass der Zweckverband Breitbandversorgung eingestiegen ist", betont der Geschäftsführer der Firma Straub Verpackungen, Steffen Würth. "Kein Vergleich zu vorher", sagt Werner Waimer, der in der Alten Randenstraße in Zollhaus bereits seit Juni einen Anschluss hat. "Ich kann es nur weiter empfehlen, die Glasfaser macht das Haus zukunftsfähig." Die Blumberger Firmen und Privatleute sind gleichermaßen begeistert von ihrem superschnellen Internetanschluss – und die momentan rund 130 Nutzer sind auch durchweg mit dem Betreiber, der Firma Stiegeler IT aus Schönau im Schwarzwald, zufrieden.

Marketingleiterin der gleichnamigen Betreiberfirma, macht es richtig Spaß in Blumberg: "Die Zusammenarbeit ist sehr gut und die Stadtverwaltung hat gute Vorarbeit geleistet. So war es für uns einfacher, in den Vertrieb zu gehen." 1640 Hausanschlüsse seien fertiggestellt, rund 130 Kunden sind online und weitere 200 hätten unterschrieben. "Kleinere technische Probleme zu Beginn waren schnell ausgeräumt", erklärt die Marketingleiterin. "Die Blumberger waren sehr interessiert und in vielen Dingen verständnisvoll." Auch beim Breitbandbeauftragten der Stadt liegen keine Beschwerden vor. "Bislang hat sich niemand negativ geäußert", so Bernd Kühl. Im Rathaus selbst läuft der Glasfaseranschluss seit Monaten stabil. "Die im Vertrag vereinbarten Geschwindigkeiten sowohl im Down- als auch im Upload liegen immer an", erklärt der IT-Experte. Bei einer LAN-Party im Zollhauser Gemeinschaftshaus profitierten die "Gamer" dank der Firma Stiegeler, die als Sponsor auftrat, gleich von der doppelten Geschwindigkeit.

Die Glasfaser erhellt die Gesichter der Blumberger

Vor genau einem Jahr wurde der erste Bauabschnitt der Breitbandverkabelung in der Eichbergstadt fertiggestellt. Inzwischen sind rund 130 Nutzer online und der SÜDKURIER hat einige befragt.