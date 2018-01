Blumberg Blumberg: Südbadenbus reagiert auf Kritik

Einige Linien zwischen Blumberg und Donaueschingen werden ab dem 8. Januar bessere Anschlüsse haben

Der am 10. Dezember des vergangenen Jahres in Kraft getretene neue Nahverkehrsplan wurde von offizieller Seite als großer Wurf gefeiert, brachte aber vor allem für Blumberger Berufspendler und Schüler einige Nachteile mit sich. Südbadenbus hat auf die Kritik schnell und flexibel reagiert, ab Montag, 8. Januar, präsentiert sich die Buslinie 7277 Blumberg – Donaueschingen in einigen Details überarbeitet und stellt so wichtige Anschlüsse her.

Die Fahrt 7277-108 (Montag – Freitag) verkehrt fünf Minuten früher mit den neuen Fahrtzeiten Blumberg, Hauptstraße 5.51 Uhr – Zollhaus 5.56 Uhr – Riedböhringen 6.01 Uhr – Donaueschingen, Bahnhof 6.18 Uhr. Damit wird in Donaueschingen der um 6.24 Uhr in Richtung Villingen – Offenburg abfahrende Zug erreicht.

Die Fahrt 7277-156 (Montag – Freitag) verkehrt fünf Minuten früher mit den neuen Fahrtzeiten Blumberg, Hauptstraße 9.41 Uhr – Zollhaus 9.45 Uhr – Riedböhringen 9:50 Uhr – Donaueschingen, Bahnhof 10.08 Uhr. Damit wird in Donaueschingen der um 10.15 Uhr in Richtung Villingen abfahrende Ringzug erreicht.

Die Fahrt 7277-180 (Schultage) verkehrt drei Minuten später mit den neuen Fahrtzeiten Hondingen 12.11 Uhr – Fürstenberg 12.17 – Donaueschingen, Bahnhof 12.33 Uhr. In Hondingen wird der aus Blumberg nach dem Ende der fünften Unterrichtsstunde kommende Bus der Linie 7278 abgewartet.

Diese nachträglichen Änderungen sind im gedruckten Kreisfahrplan nicht enthalten.