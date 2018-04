Blumberg/Riedböhringen Blumberg-Riedböhringen: Lack von Kleinlastwagen mutwillig zerkratzt, die Polizei sucht Zeugen

In Blumberg-Riedböhringen haben unbekannte Täter den Fahrzeuglack an einem Kleinlastwagen mutwillig zerkratzt, die Polizei sucht Zeugen.

Für eine mutwillige Fahrzeugbeschädigung in Riedböhringen sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Sonntag auf Montag habe ein unbekannter Täter in der Kirchstraße den Fahrzeuglack eines abgestellten Kleinlastwagens mit Planenaufbau einer Schreinerei mutwillig zerkratzt, teilt die Polizei mit. Zudem habe der Täter die linke Seite der Plane an der Ladefläche des Kleinlasters aufgeschlitzt. Insgesamt habe der Unbekannte durch die Tat rund 4000 Euro Sachschaden an. Hinweise zu der mutwillig begangenen Sachbeschädigung nimmt die Polizei Blumberg (07702 41066) entgegen.