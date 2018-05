Blumberg Besonderes Oldtimer-Treffen in Blumberg

In Blumberg treffen sich zurzeit die Fans einer legendären Automarke aus der Ukraine.

Oldtimerfreunde der Automarke Saporoshez, von 1960 bis 1971 hergestellt in der Ukraine, hatten ihr 17. Treffen in Blumberg. Von hier aus starten sie zu Ausflügen in die Schweiz und in den Schwarzwald. Sie alle freuten sich auf das Wiedersehen mit ihrem Präsidenten Peter Loschinski aus Köln und den anderen Gleichgesinnten gefreut haben. Weitere werden noch eintreffen. Mitglieder aus ganz Deutschland und Holland und somit Fahrer des Geländetyps "Saporoshez 968" waren bereits zweimal in dem noch in der Ukraine befindlichen Autowerk und halten die Verbindung. Organisiert haben das Treffen in Blumberg Nikolai Houy und sein Sohn Rolf. An der Randenhütte bei Fützen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Feiertag genossen. Bild: Reiner Baltzer