Blumberg Beim Windpark Länge scheint eine Entscheidung des Petitionsausschusses in Sicht

Der Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags wird möglicherweise im Juni über die Petitionen zum Windpark Länge entscheiden.

Blumberg (blu) Der Petitionsausschuss des Stuttgarter Landtags entscheidet möglichweise am 7. Juni über die Petitionen zum geplanten Windpark Länge. Das sagte die Landtagsabgeordnete Martina Braun (Bündnis 90/Die Grünen) am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung in Achdorf auf Nachfrage des SÜDKURIER. Braun ist bei diesen Petitionen Berichterstatterin, sie kenne jedoch die Tagesordnung noch nicht. Die zum Teil seit April 2017 anhängigen Petitionen nennen als Argumente gegen den Windpark den Artenschutz und Wasserschutzzonen. So sei die Länge ein Rotmilan-Dichtezentrum, eine Aussage, die auf der Veranstaltung in Achdorf bekräftigt wurde. Die Baar, in der die Länge liegt, so wurde betont, liege auf einer zentralen Achse des Vogelzugs, Rot- und Schwarzmilan erreichten hier die höchste Brutdichte Südwestdeutschlands.

Der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge (FDP) aushatte vorige Woche endlich eine Entscheidung gefordert, nachdem bekannt geworden war, dass nach der Firma Solarcomplex, die auf der Länge sieben Windkraftanlagen bauen will, nun auch die Firma Green City Energy den Zuschlag der Bundesnetzagentur erhalten hatte. Green City will auf dem Ettenberg bei Blumberg-Riedöschingen vier Windräder bauen, alle 230 Meter hoch. Spätestens seit dem Vor-Ort-Termin des Petitionsausschusses im März lägen die Karten auf dem Tisch, hatte Klinge betont, es werde Zeit, zu entscheiden. Ohne ein abgeschlossenes Petitionsverfahren aus Stuttgart würden so aber per Salami-Taktik Fakten geschaffen.

Martina Braun sagte auf die Frage, weshalb es so lang dauere, die Petenten hätten immer wieder Fragen nachgelegt, die letzten Fragen seien im Februar sowie beim Vor-Ort-Termin gekommen. Und die Ministerien müssten die Fragen erst beantworten, bevor der Petitionsausschuss über die Petitionen entscheide.