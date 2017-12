Blumberg Beim Hallenturnier des TuS Blumberg zeigen die Bambini großen Einsatz

Bei den Hallenturnieren des TuS Blumberg waren am Donnerstagvormittag die Bambini am Ball

Blumberg (hhr) Beim Bambini-Turnier des TuS Blumberg am Donnerstag war die Eichbergsporthalle voller Leben. Auf dem Spielfeld wuselte es an allen Ecken und Enden. Die fünf- und sechsjährigen Minikicker der zwölf Mannschaften sorgten auch auf der gut gefüllten Tribüne für viel Stimmung. Zahlreiche Fußballknirpse feierten auf dem Hallenparkett ihre Premiere. Mit glänzenden Augen und roten Backen liefen sie oft in Rudelbildung dem Ball hinterher. Es ist immer wieder faszinierend, wie sich das einfache Fußballspiel bei den Kindern auswirkt. Kein Siegesstress sondern die pure Freude am Spiel steht im Mittelpunkt. Welch magische Kraft das runde Leder ausübt wird bei den kleinsten Kicker in allen Facetten verdeutlicht. Der Funke springt auch auf die Zuschauer über und es entwickelt sich eine freudige Atmosphäre. Gastgeber TuS Blumberg mit zwei Mannschaften sowie der VfL Riedböhringen mit einem Team waren die Lokalmatadoren. Der TuS Fußballsamen der Trainer Nicolay Braun und Markus Reifenstahl bewies hoffnungsvolles Talent. Auch der VfL-Nachwuchs mit den Trainern Helmut Rohmer und Manuel Bausch war mit großem Eifer bei der Sache. Bei der Siegerehrung, die TuS-Jugendleiter Stefan Vid vornahm, durften sich alle Spieler über kleine Pokale freuen. Mit drei E-Jugendturnieren wird die dreitägige Veranstaltung am heutigen Freitag von 9 bis 19 Uhr abgeschlossen.