Blumberg Bebauungsplan für Gewerbezentrum Lauffenmühle in Blumberg soll geändert werden

Bebauungsplan für Gewerbezentrum Lauffenmühle in Blumberg soll geändert werden

Der Bebauungsplan für Gewerbezentrum Lauffenmühle in Blumberg soll geändert werden. Der Gemeinderat soll am Dienstag dem Entwurf zustimmen.

Blumberg (blu) Auf dem Lauffenmühle-Areal in Blumberg soll die Lücke zwischen dem Ärztehaus und den Fachmärkten endgültig geschlossen werden. Dort sollen zwölf Einfamilienhaus-Bauplätze sowie ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Nachdem der Gemeinderat im Sommer 2017 beschlossen hatte, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern, soll er heute dem Entwurf zustimmen, den dann die Träger öffentlicher Belange wie das Amt für Wasser- und Bodenschutz erhalten. Da es sich um ein beschleunigtes Verfahren handelt, soll der Entwurf gleichzeitig öffentlich ausgelegt werden.

Federführend ist der Stuttgarter Anwalt Volker Grub als Insolvenzverwalter der früheren Weberei Lauffenmühle in Blumberg. Die Stadt Blumberg begleitet das Verfahren als örtliche Baubehörde.

Grundlage für die Änderung ist ein städtebaulicher Entwurf auf der Grundlage eines städtebaulichen Konzepts, das der Gemeinderat 2012 verabschiedet hat.In einem ersten Schritt wurden in einem Bebauungsplan-Änderungsverfahren im Jahr2014 die planungsrechtlichen Festsetzungen für die Verlagerung des Edeka-Marktesan der Leo-Wohleb-Straße geschaffen. Die noch freien Flächen südlich der Leo-Wohleb-Straße sollen nun gemäß den beschlossenen Entwicklungszielen mit einer Wohn- und Mischbebauung bebaut werden.

Das Bebauungsplangebiet umfasst eine Gesamtfläche von rund 1,5 Hektar (14 856 m2).