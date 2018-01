Blumberg Bayern Fanclub "Baar-Power-Blumberg" unterstützt sechs Institutionen aus der Region

5500 Euro können für soziale Projekte verwendet werden.

Bei seiner Jahresabschlussfeier schüttete der Bayern Fanclub "Baar-Power-Blumberg" im voll besetzten Gemeinschaftshaus Hondingen 5500 Euro Spenden an sechs Institutionen aus. Der 230 Mitglieder starke Verein, der in in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen feiert, ist für sein soziales Engagement bekannt. "Wir stellen die kompletten Einnahmen unserer Fahrten in die Münchener Allianz-Arena für bedürftige Zwecke zur Verfügung," sagte Vorsitzender Andreas Hartmann.

An die Feldner Mühle in Villingen, den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, die Lebenshilfe Rottweil, die Bergwacht Wutach und die Deutsche Rettungsdienst Hilfe der Station Villingen-Schwenningen wurden je 1000 Euro überreicht. Der Blumberger SG Förderverein "Kickers Schwarz-Gelb" durfte sich über 500 Euro freuen. "Unser Verein hat den Zweck der psychischen und soziale Hilfe und Nachsorge für Familien krebskranker Kinder in der Form der offenen Fürsorge zu unterstützen. In diesem Jahr wird mit dem Bau eines dritten Elternhauses begonnen", stellte der Vorsitzende der Kinderkrebshilfe Freiburg, Ekkerhard Günther, eine ihrer Aufgaben vor. Laut dem Vorstand der Bergwacht Wutach, Volker Krems, wird die Spende in die Ausrüstung und technisches Material eingesetzt. 2017 verbuchten die Mitglieder dreißig Einsätze. Die Lebenshilfe Rottweil, die zwei Werkstätten und Wohnheime für behinderte Menschen unterhält, will laut Vorsitzendem Armin Schneider die Spende für Anschaffungen zur Musiktherapie einsetzen. Für die Feldner Mühle in Villingen, die schwer behinderte Kinder zur Kurzzeitpflege betreut, nahm der zweite Vorsitzende Adolf Frank die Spende in Empfang. Für die deutsche Rettungshilfe der Station Villingen-Schwenningen erläuterte die Repräsentantin Katrina Giouretziki den Einsatzbereich der regionalen Luftrettung. 2017 war der Rettungshubschrauber bei 90 Notfällen im Einsatz. "Gezielt die Jugendarbeit im Fußball zu fördern und hier die Vereine für die verschiedensten Anschaffungen zu unterstützen", unterstrich der Vorsitzende des Fördervereins "Kickers Schwarz-Gelb" Joachim Jakob.