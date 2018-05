Löffingen Baugenossenschaft Löffingen erwirtschaftet sattes Plus

Baugenossenschaft Löffingen erwirtschaftet sattes Plus

Löffingen hat wieder mehr Mietwohnungen: Dank des klugen Wirtschaftens der örtlichen Baugenossenschaft.

Das Geschäftsjahr 2017 schloss die Baugenossenschaft Löffingen mit einem Jahresüberschuss von 130 635 Euro ab. Nach Abzug der gesetzlichen Rücklagen – so erklärte Vorstand Werner Adrion – sind noch 117 571 Euro Bilanzgewinn zu verzeichnen. Dieser soll als Ausschüttung einer Dividende von vier Prozent an die 166 Mitglieder ausgeschüttet werden, falls die Mitgliederversammlung am 29. Juni diesem Vorschlag zustimmt.

Für die Instandhaltungsmaßnahmen wurden im vergangenen Jahr 100 969 Euro aufgewendet, dies entspricht einem Mehraufwand von 45 990 Euro. Nach der Fertigstellung des Neubaus in der Rötenbacher Straße wurde der Blick deutlich in den Bereich der Instandhaltung gelegt. Durch Umschuldung konnte die Baugenossenschaft zudem ihre Kredit-Zinsen senken.

Der Neubau in der Rötenbacherstraße wurde im April und Mai 2017 fertiggestellt.

Damit wurde in Löffingen die Mietsituation zwar entschärft, allerdings wird noch weiterer bezahlbarer Wohnraum benötigt. Nach der Schlussabrechnung konnten die 1 350 000 Euro um rund 114 000 Euro unterschritten werden. Dies, obwohl Mehrkosten durch Brandschutzauflagen von rund 70 000 Euro und 12 000 Euro durch zusätzliche Gutachten fällig geworden waren. Im Bereich Elektro- und Wohnraumbelüftung konnten die Kosten durch Regieleistungen und Eigenbezug von Materialien von rund 55 000 Euro reduziert werden.

Dafür gab es Mehrkosten der Außenanlagen, diese waren mit 24 000 Euro geplant, tatsächlich wurden 95 000 Euro benötigt. Dieser Mehraufwand war vor allem dem hohen Parkflächenanspruch und der Carpot-Erweiterung geschuldet.

Der Energiestandart des Neubaus in der Rötenbacherstraße entspricht dem Label, "KFW Effizienzhaus 55". Der Einbau einer kontrollierten Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung bietet einen guten Wohnkomfort. Mit diesem Neubau verfügt die Baugenossenschaft Löffingen nun über 113 Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von 8.638,35 Quadratmeter. Die Fluktuationsqoute lag mit zwei Wohnungswechseln und sieben Neubezügen bei 4,7 Prozent (landesweit 7,7) und die Leerstandsquote bei 0 Prozent (0,6).