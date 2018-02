Blumberg B 27: Verkehrsunfall bei Blumberg mit zwei Verletzten

Auf der Bundesstraße 27 bei Blumberg stießen am Freitag zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und kamen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum

Blumberg-Nordwerk (bal) Auf der Bundesstraße 27 kam es am Freitag gegen 9.30 Uhr bei der Abzweigung zur Landesstraße 185 (Länge) zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkws bog von der Länge nach links Richtung Blumberg-Zollhaus ein und übersah dabei einen vom Kreisel sich nähernden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Die Fahrzeuge krachten nahezu frontal aufeinander und landete letztlich beide an den Leitplanken.

Beide Fahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis befanden sich alleine in den Fahrzeugen. Sie wurden schwer verletzt und von Notarzt Doktor Rainer Holzke erstversorgt, der die Verletzten durch Rettungssanitäter in das Klinikum tranportieren ließ. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden.