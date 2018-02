Blumberg Anmeldungen für den Blumberger Ostermarkt am 25. März

In Blumberg herrscht am 25. März österliches Flair auf dem Marktplatz und der Tevesstraße. Für den Blumberger Ostermarkt haben sich schon 40 Teilnehmer angemeldet, und es gibt einen verkaufsoffenen Sonntag.

Blumberg (bal) Unter der Regie des Werbeverbunds Blumberg Gewerbevereint und der Stadt Blumberg wird am 25. März der Ostermarkt über die Bühne gehen. Zugleich ist an diesem Tag ein verkaufsoffener Sonntag geplant. Für den Ostermarkt liegen bereits 40 Anmeldungen vor, war von Nadine Götz von der Touristinfo zu hören. Es seien bisher vor allem professionelle Marktbetreiber, sagte Götz auf Nachfrage. "Bisher fehlen die Vereine aus der Raumschaft sowie Kindergärten und Schulen, die ihr Interesse am Ostermarkt bekunden", ergänzte sie. Anmeldungen sind noch bis zum 5. März bei Touristinfo Blumberg, Hauptstraße 52, 78176 Blumberg, Telefon 07702/512 00, oder unter touristinfo@stadt-blumberg.de möglich.

An dem verkaufsoffenen Sonntag am 25. März wollen vermutlich Blumen Wohnhas, Popcorn Wäsche, beide Hauptstraße, AMode in der Winklerstraße, Autohaus Knöpfle und wohl auch Elektro Müller die Ostermarktbesucher in ihre Geschäfte einladen. Turgay Egin, Inhaber des Autohauses, wird den Markt mit einem Tag der offenen Tür bereichern. Auch für den verkaufsoffenen Sonntag werden noch Anmeldungen angenommen.

Der Ostermarkt wird am Sonntag, 25. März um elf Uhr eröffnet und endet gegen 19 Uhr. Der Aufbau der eigenen Stände und Pavillons, die mitgebracht werden, ist am Samstag, 24. März, ab 16 Uhr und am Sonntag ab acht Uhr möglich. Die städtischen Holzhütten können unter Telefon 07702/51168, reserviert werden. Sie werden vom Bauhof geliefert, müssen aber vom Mieter selbst auf- und abgebaut werden. Kosten: 30 Euro pro Tag. Die Standgebühren belaufen sich auf acht Euro pro laufenden Meter. Die Mindestgebühr beträgt 24 Euro. Mitglieder von Blumberg Gewerbevereint bezahlen die Hälfte der Standgebühr. Kindergärten und Schulen sind von der Standgebühr befreit. Die Stände, Pavillons und Holzhütten müssen österlich dekoriert werden. Mit den vielen österlichen Angeboten der Standbetreiber gehe der Ostermarkt neue Wege, sagte Nadine Götz. Sie sei davon überzeugt, dass sich das Niveau wesentlich erhöht habe.