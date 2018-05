Blumberg Andrang im Blumberger Panoramabad

Die warmen Temperaturen locken immer mehr Besucher in das Blumberger Panoramabad, die größte Freizeiteinrichtung der Eichbergstadt.

Blumberg (bal) Das Blumberger Panoramabad wird in den Pfingstferien zu einem beliebten Treffpunkt. Seit dem Wochenende steigen die Besucherzahlen beträchtlich. Inzwischen dürfte die Gesamtzahl bereits bei 2000 Besuchern liegen, das sei gut eine Woche nach der Saisoneröffnung an Pfingsten ein guter Wert, hieß es beim Team.

Siegfried Winter zwei Bademeister

Bademeister Bernd Frank hat diese Saison durch den früheren Bademeister Siegfried Winter Unterstützung erhalten, der in der Regel die Morgenschicht übernimmt. Auch das Panoramabad hat seit vorigem Jahr WLan, war vom Schwimmmeister zu erfahren, der in einem persönlichen Gespräch mit dem SÜDKURIER auch mitteilte, welche Anforderungen inzwischen an einen Bademeister gestellt werden.

Viele Nachweise von Bademeister verlangt

Verlangt werde unter anderem der Nachweis über die Rettungsfähigkeiten, die man alle zwei Jahre neu abnehmen lassen muss. Das Gleiche gelte für die technischen Kenntnisss der technischen Anlagen, die man ebenfalls alle zwei Jahre nachweisen müsse.

Freude beim Kiosk-Team

Freude herrscht bei den steigenden Besucherzahlen auch bei Claudia Ponzetta vom Freibad-Kiosk und ihrem Team, weil nun auch im Kiosk mehr Betrieb herrsche. Nach den Pfingstferien beginne wieder die Wassergymnastik, war zu erfahren.

Der Blick geht nach vorne: Die nächste Veranstaltung ist am 20. Juli: Dann lädt das Panroamabad-Team zur Beach-Party ein.