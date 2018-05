Blumberg Alle Vorstandsämter des Imkervereins Blumberg sind besetzt

Beim Imkerverein Blumberg sind alle Vorstandsämter besetzt. Neu im Gremium ist Schriftführer Dirk Happle. Verdiente Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt.

Blumberg – Die Jahreshauptversammlung der Blumberger Imker leitete diesmal für den kurzfristig verhinderten Vorsitzenden Jürgen Mess am Feitag Kassierer Markus Keller. Er ehrte auch zwei langjährige aktive Mitglieder.

Goldene Ehrennadel für Willi Werner

Willi Werner erhielt die goldene Ehrennadel und die Ehrenurkunde für 30 aktive Jahre. Die Ehrennadel in Silber erhielt Werner Scheyer für 20 Jahre im Verein. Schriftführerin Margit Martin hielt einen kurzen Rückblick auf das Vereinsjahr.

Kaffeetreff auf der Belegstelle

Größere Aktivitäten gab es nicht, lediglich den monatlichen Kaffeetreff auf der Belegstelle. Ob dieser Kaffeetreff weiterhin durchgeführt wird, entscheiden die Mitglieder am Belegstellenfest. Neue Schädlinge wie die kleinen Beutekäfer, die über Sizilien/Ligurien in die Region einwandern, machen den Imkern zu schaffen. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 46 Personen, nachdem voriges Jahr zwei Mitglieder gestorben sind. Dazu kämen noch drei Ehrenmitglieder.

Imkerverein Blumberg hat 46 Mitglieder

Ein Belegstellenfest habe es im letzten Vereinsjahr nicht gegeben. In diesem Jahr werde sich das ändern, sagte Markus Keller und nannte auch gleich den 1. Juli als Termin. Zuvor findet am 26. Mai 2018 die Belegstelleneröffnung "Hoher Randen" statt.

Dirk Happle neuer Schriftführer

Die Teilneuwahlen, leitete Manfred Kraft vom Landesverband badischer Imker, zugleich Obmann für Bienenweide. Dirk Happle wurde einstimmig von den 19 anwesenden Mitgliedern zum neuen Schriftführer gewählt. bestätigt wurden Kassierer Markus Keller und die Kassenprüfer Stefan Riedmüller und Josef Maier. Neuer Beisitzer ist Theo Zeller.

Keller begrüßte Wolfgang Kammerer als Neumitglied, zugleich verabschiedete er die langjährige Schriftführerin Margit Martin. Die Kassengeschäfte hat Markus Keller tadellos zur Zufriedenheit aller geführt, wurde ihm von Kassenprüfer Riedmüller bescheinigt. Keller informierte die Mitglieder über Imkerkurse in Ewattingen und Bräunlingen, vor allem für Neumitglieder und unerfahrene Bienenzüchter. Am Tag der Biene am 10. November ist ein entsprechender Kurs geplant.

Landesverband fordert Änderungen beim Umgang mit der Natur

Manfred Kraft vom Landesverband referierte über die Konsequenzen, wenn sich keine Änderungen beim Umgang mit der Natur, den Insekten, den Wildbienen und Honigbienen, den Naturschutzflächen einstellen. Die Umweltprobleme seien hinreichend bekannt, mahnte der Referent. Der tägliche Flächenverbrauch für Ansiedlungen und Straßenbau liege bei 66 Hektar. Pestizide tun ihr übriges, so Manfred Kraft. Wenn es der Wildbiene gut gehe, sei auch die Honigbiene im guten Zustand.

Blühflächen wichtig

Für die 580 Wildbienenarten in Deutschland und den Honigbienen werden mehr Blühflächen gefordert. Der Flächenverbrauch sei zu hoch. Seit zehn Jahren seien die Umweltprobleme für die Bienenvölker offenkundig. Beim Flächenverbrauch sind die Leidtragenden vor allem alle Insekten, die Vögel, Rebhühner und Feldhasen. Pestizide spielten bei der bienenzucht eine verheerende Rolle bei der Bienenzucht. Die Varoa-Milbe sei nach wie vor eine Geißel für Bienenvölker. (bal)