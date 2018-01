Blumberg Achdorfer Tal entkommt knapp einem Hochwasser

Pegel der Wutach steigt in der Nacht auf Freitag auf 2,60 Meter.

Die Sandsäcke lagen für den Ernstfall bereit: Die Bewohner des Achdorfer Tals mussten schwimmende Äpfel und Kartoffeln in ihren Kellern befürchten. Gerade mal zehn Zentimeter fehlten, und die Wutach hätte in Achdorf und Aselfingen die Straßen überflutet – denn ein Pegelstand von 2,70 Meter bedeutet Hochwasser.

Bei Feuerwehr-Stadtkommandant Stefan Band ging gegen 19.15 der Hochwasser-Voralarm ein. Der wird von der Leitstelle ausgelöst, sobald die Wutach einen Pegelstand von 2,20 Meter erreicht. Band fuhr mit Kameraden der Abteilung Achdorf sofort alle kritischen Punkte an, um diese zu kontrollieren. Da der Pegel wegen der starken Regenfälle innerhalb weniger Stunden auf 2,60 Meter weiter in die Höhe schnellte, ließ er vorsorglich 600 Säcke bei der Firma Tiefbau Steuer in Kommingen mit Sand füllen. 300 Säcke wurden in Achdorf beim Feuerwehrhaus deponiert, weitere 300 in Aselfingen beim Hof von Ortsvorsteher Hans-Peter Mess.

Auch in Riedöschingen mussten die Feuerwehrkameraden ausrücken, da der Kompromißbach in der Dorfmitte über sein Ufer zu schwappen drohte – was zum Glück nicht geschah, da gegen 2.30 Uhr der Starkregen nachließ. Dennoch: Im Achdorfer Tal und in Riedöschingen hielten Feuerwehrkameraden die ganze Nacht durch Wache, um im Fall der Fälle sofort eingreifen zu können. "Die Kameraden haben einen super Job gemacht." So lautet das Fazit von Stefan Band nach einer Nacht, in der er und viele seiner Kameraden kein Auge zugemacht haben.

