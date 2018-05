Blumberg 600 000 Euro vom Land für Sanierungsstart in der Blumberger Kernstadt

600 000 Euro vom Land für Sanierungsstart in der Blumberger Kernstadt

Der Antrag der Stadt Blumberg auf Aufnahme der Kernstadt in das Landessanierungsprogramm war erfolgreich. Vom Land sprudelt ein Zuschuss.

Blumberg (blu) Die Sanierung eines Teils der Blumberger Kernstadt kann beginnen. Aus dem Landessanierungsprogramm fließen 600 000 Euro, gab der Wahlkreisabgeordnete und Landesjustizminister Guido Wolf am Mittwoch bekannt. „Mit diesen Maßnahmen wird dem Flächenverbrauch in den Kommunen entgegengewirkt, indem innerörtliche Potentiale aktiviert werden," wird Guido Wolf in einer Pressemitteilung zitiert.