Blumberg 25-Meter-Tanne landet auf Blumberger Terrasse

Familie Lehmann hat großes Glück. Sturmtief beschert der Feuerwehr zahlreiche Einsätze

Menschen, die ihren Regenschirm fest umklammern und ihn schützend vors Gesicht halten. Autofahrer, die auf die Straße gewehten Mülleimern ausweichen müssen. Abfallbeutel auf den Gehwegen. Aus ihrer Verankerung gerissene Bauzäune und Verkehrsschilder. Und natürlich zahlreiche entwurzelte Bäume. Das Sturmtief "Burglind" hat seine Spuren auch in Blumberg hinterlassen – aber zum Glück keine schweren Schäden verursacht oder Menschen verletzt. Am heftigsten bliesen die Orkanböen auf der Baar zwischen 10 und 11.30 Uhr.

Mit einem gehörigen Schrecken ist die Familie Lehmann, sie wohnt an der Schwimmbadstraße, davon gekommen. Renate Lehmann erzählt, dass sie gegen zehn Uhr durch die gläserne Terrassentür und die Wohnzimmerfenster die Bäume in ihrem Garten beobachtet hat. Immer wieder hätten sich diese bei heftigen Böen gefährlich gebogen. Dann hört sie plötzlich ein leises Krachen und sieht, wie sich eine mächtige Tanne ganz langsam auf ihrer Terrasse niederlegt. "Das sah aus wie in Zeitlupe", erinnert sie sich. Sofort alarmierte sie die Blumberger Feuerwehr, die den Baum zum Teil entastete, um den Zugang von der Terrasse ins Haus wieder begehbar zu machen und um Druck von den Fenstern zu nehmen. Um den Rest müssen sich die Forstbetriebe kümmern, so Blumbergs Gesamtkommandant Stefan Band auf Nachfrage.

Dessen Männer legten die Motorsägen während und nach dem Sturm für Stunden so gut wie nicht mehr aus den Händen. Auf der B 27 im Randenwald und zwischen Kommingen und der deutsch-Schweizer Grenze hatte der Sturm zahlreiche Bäume entwurzelt, die dann auf der Fahrbahn lagen. Außerdem wurden die Retter nach Kommingen gerufen, wo der Kompromissbach überzulaufen drohte.

In Riedöschingen sorgte ein Erdrutsch in der Leberenstraße am frühen Nachmittag für überflutete Straßen und einen Feuerwehreinsatz. Unter der Leitung von Stefan Band, der am Abend 17 Einsätze bilanzierte, waren über 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie befreiten die verstopften Wassergräben und Abflüsse vom Geröll und reinigten die verschmutzten Straßen bis hinunter zum Pfarrhaus. Durch den Starkregen führte auch der Kompromissbach sehr viel Wasser und es war zu befürchten, dass er über die Ufer treten könnte. Daher beobachteten die Wehrleute die Lage an den kritischen Stellen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.