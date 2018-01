Bad Dürrheim Zeitgeist kommt mit Abrissbaggern

In Bad Dürrheim kommen Baustellen-Fans derzeit auf ihre Kosten...

Bad Dürrheim (bim) Veränderungen: In der Luisenstraße weicht die alte Scheffel-Villa 19 Wohneinheiten. Am Sonnenbühl, dort, wo sich die Mitarbeiterwohnungen der Klinik Sonnenbühl befanden, entstehen drei dreigeschossige Wohnbauten (rechts oben). Und das vorläufige Ergebnis der bekanntesten Abrissarbeiten – wenngleich sie derzeit still stehen – ist in der Luisenstraße 2, an der ehemaligen Rehaklinik Irma zu beobachten.