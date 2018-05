Bad Dürrheim Wohnprojekt soll in Gang kommen: Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz fordert Schaffung eines Mehrgenerationenhauses

Die Stadt soll ein Grundstück kaufen, bevor Investoren vorhandene Flächen für den Bau von Eigentumswohnungen nutzen.

Die Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) stellt bei der Stadtverwaltung den Antrag, das Thema "Gemeinschaftliches Wohnen" auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung im Juni 2018 aufzunehmen. Ziel dieses Antrags ist die Beschlussfassung zur Schaffung eines zeitgemäßen Bauquartiers für gemeinschaftliches Mehrgenerationen-Wohnen, bezahlbar und in zentraler Lage. Bekanntermaßen floriert der Markt an Eigentumswohnungen in der Stadt, aber Mietwohnungen – vor allem bezahlbarer Wohnraum – ist absolute Mangelware.

Nun wird im Rahmen der demografischen Entwicklung und der Stadtentwicklung schon seit längerer Zeit eine intensive Diskussion über neue Wohnformen geführt. Konkret ist ein Mehrgenerationenwohnhaus im Gespräch – gemeinsames Wohnen von Jung und Alt in einem entsprechenden Umfeld. Die Dürrheimer Initiativgruppe "Gemeinschaftliches Wohnen" im Generationentreff hat auch schon in Kooperation mit der Stadtverwaltung, unter fachlicher und finanzieller Unterstützung seitens der Landesregierung, Grundlagen für solch ein Mehrgenerationenwohnhaus erarbeitet. Die wurden bereits im Januar 2017 dem Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Zwölf Interessenten haben mit ihrer Unterschrift verbindlich ihr Interesse an dem Projekt gezeigt, eine Wohnungsbaugesellschaft wäre mit im Boot und die Stadt hat auch schon grundsätzlich ihre Unterstützung signalisiert. Bloß – getan hat sich seither nichts mehr. Die Stadt müsste nämlich ein Grundstück kaufen, aber bisher stehe kein geeignetes Grundstück zur Verfügung.

"Jetzt ist die Kommune gefragt", erklärt Wolfgang Kaiser. Es sei über einen langen Zeitraum viel gesprochen, abgestimmt und beschlossen worden, jetzt ist es an der Zeit, in die Umsetzungsphase zu gehen, bevor eventuell Interessenten abspringen und sich alles auflöse, meint der LBU-Fraktionssprecher und LBU-Kollegin Angelika Strittmatter. Es fehle die konkrete Umsetzung. Die Größe der Häuser hänge von der Grundstücksgröße ab, zehn bis zwölf Wohnungen sollten es pro Mehrgenerationenhaus aber schon sein und nach Meinung der LBU-Vertreter gibt es in der Stadt aktuell einige Grundstücke, die von Lage und Größe her sehr gut in Frage kommen würden. Zum Beispiel zwischen dem Jägerstüble und dem Wohnpark Kreuz, das Wennerhof-Areal war schon im Gespräch, oder man könnte bei den Offroad-Kids einen Grundstücksteil anfragen. Es sei wichtig, jetzt zu handeln, bevor wieder Grundstücke an Investoren verkauft werden, die Eigentumswohnungen bauen, statt bezahlbare Mietwohnungen zu schaffen, findet Wolfgang Kaiser. Der Antrag der LBU soll die Initialzündung zur Verwirklichung des zukunftsweisenden Wohnprojekts sein. Die Stadt solle jetzt bewusst ein Zeichen für die Bürger setzen.