Bad Dürrheim Vergnüglicher Zunftball in Unterbaldingen

"Mit Schirm, Charme und Melone – Gangster, Gauner und Spione" war das Motto und die Stimmung unschlagbar

Unterbaldingen (sgn) Klein aber fein, das ist der Zunftball in Unterbaldingen. Entsprechend dem Motto "Mit Schirm, Charme und Melone – Gangster, Gauner und Spione" waren die Tische dekoriert. Der Abend war rundum gelungen, wirklich jammerschade war nur, dass sich so wenig Publikum in der Ostbaarhalle eingefunden hatte. Der guten Laune tat dies jedoch keinen Abbruch und bestens gelaunt beklatschten die Gäste das Programm.

Jeder der Unterbaldinger Vereine lässt sich immer etwas besonderes für das Ballprogramm einfallen, vom TuS Oberbaldingen beteiligten sich die Biker. Dann ging es auch schon los und die Fastnachtskapelle der Unterbaldinger Musiker zog, die Tigerschweine im Schlepptau, in den Saal ein. Zunftmeister Detlev Huber führte durch das humorvolle Programm. Nach dem Tigersauentanz eroberten mit Schirm und Charm die Landfrauen in Frack und Zylinder tänzerisch das Herz der Zuschauer. Den Gesangverein zog es ins Kino. Ganz ohne Worte kam der Sketch in der ersten Reihe aus, die Mimik der Akteure war unschlagbar. Am Strand herrschte unter den Musikerfrauen Chicken-Alarm und bei den jungen Männern des Musikvereins war die spontane Dichtkunst der Ballbesucher gefragt. In der Spaßkasse wurden die dappigen Bankräuber Detlev und Jürgen vom gewitzten Kassierer nach allen Regeln der Kunst über den Tisch gezogen. Diesen Programmpunkt steuerte der Elferrat bei. Dass sie nicht nur auf dem Fahrrad fit sind, stellte die Biker-Gruppe des TuS Oberbaldingen unter Beweis, während sie mit der Leiter nicht nur schwindelnde Höhen erklommen. Und schließlich legten noch die Panzerknacker eine flotte Sohle aufs Parkett. Mit vielen Schunkelrunden und tollen Stimmungsliedern wurde der Abend einfach zur runden Vergnügungssache.