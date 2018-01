Bad Dürrheim VdK-Chef Karlheinz Speicher: Bedarf an Beratung wächst

VdK-Chef Karlheinz Speicher: Bedarf an Beratung wächst

Mehr als 300 Mitglieder hat der VdK-Ortsverband in Bad Dürrheim. Vorsitzender Karlheinz Speicher nennt die Eckdaten des Verbands...

Bad Dürrheim – Es sind Sorgen, die die meisten am liebsten sehr weit von sich schieben, so lange, bis sie einen plötzlich betreffen: Die Kostenübernahme medizinischer Behandlung etwa, oder die Anerkennung von Schwerbehinderung. Bei Anliegen wie diesen finden Betroffene dann beim VdK-Ortsverband Bad Dürrheim Rat. Seit 71 Jahren gibt es den Sozialverband in Bad Dürrheim und seine Mitgliederzahlen steigen.