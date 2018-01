Bad Dürrheim Urviecher Bad Dürrheim: Feiern mit Kappen

Kappe auf und los gehts zum Kappenabend der Urviecher am Samstag, 20. Januar – in diesem Jahr spielt auch der Fanfarenzug

Bad Dürrheim (sk) Schräge Kopfbedeckungen, gute Stimmung und jede Menge Musik: Der Kappenabend der Urviecher Bad Dürrheim lockt in jedem Jahr nicht nur jede Menge Zunftmitglieder ins Vereinsheim, auch die einen oder anderen touristischen Gäste mischen sich immer unter die Feiernden. Um 19 Uhr startet die Party im Vereinsheim, Schulstraße 7, am kommenden Samstag, 20. Januar. Neben der Guggenmusik wird dieses Jahr auch der Fanfarenzug Bad Dürrheim aufspielen.

Und mit Riesenschritten nähert sich auch der legendäre Urviecherball am Samstag, 27. Januar, um 19.30 Uhr, in der Siedepfanne, im Haus des Bürgers, Salinenstraße 14. Karten für den Ball können ebenfalls am Samstag, 20. Januar, gekauft werden: Von 11 Uhr bis 12.30 Uhr im Vereinsheim für 10 Euro. Geboten wird eine Mischung aus Schauspiel, Tanz und Musik, versprechen die Urviecher. Musikalischer Höhepunkt ist dabei, natürlich neben der Urviecher Guggenmusik, der Auftritt der Hättä Lila aus Villingen.

