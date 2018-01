Unfall löst weiteren Unfall aus

Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit haben sich am Montagabend bei Bad Dürrheim auf der Bundesstraße 27/33 vor der Einmündung Scheffelstraße ereignet...

Bad Dürrheim – Zwei Unfälle innerhalb kurzer Zeit haben sich am Montagabend bei Bad Dürrheim auf der Bundesstraße 27/33 vor der Einmündung Scheffelstraße ereignet – entstanden ist dabei ein Schaden in Höhe von 20 000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, fuhr zunächst ein unaufmerksamer Fahrer mit seinem Wagen in das in das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw. Vom Unfall abgelenkt fuhr ein Kastenwagen einem Pkw auf. Verletzt wurde niemand.