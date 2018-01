Unfall auf B 27/ B 33: Bremsendes Auto zu spät bemerkt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand...

Bad Dürrheim – Ein Autofahrer ist am Dienstagabend an der mit einer Ampel geregelten Einmündung der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 33 mit seinem Wagen einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zu spät bemerkt, dass der Wagen vor ihm an der von Grün auf Gelb schaltenden Ampel abbremst. Durch den Unfall entstand an beiden Autos ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.