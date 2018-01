Bad Dürrheim Unfall: 10 500 Euro Schaden bei Karambolage

Drei Autos sind bei dem Unfall in Bad Dürrheim ineinander geschoben worden....

Bad Dürrheim – Bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend auf der Kreisstraße 5700 ist ein Schaden in Höhe von 10 500 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20 Jahre alter Fahrer kurz nach 17 Uhr vom Messegekände in Schwenningen kommend in Richtung Hochemmingen unterwegs. Aus Unachtsamkeit bemerkte er den stockenden Verkehr vor dem Kreisverkehr zu spät und fuhr auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser noch auf einen vorausfahrenden Wagen geschoben. Verletzt wurde niemand.