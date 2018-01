Bad Dürrheim Turnverein Sunthausen auf Kurs

Trotz einer unangenehmen Hallensituation lässt sich der Turnverein Sunthausen das vergangene Jahr nicht verderben, ist aktiv und bietet sogar eine neue Sportgruppe an.

Unregelmäßig tropft es während den Trainingszeiten von der Decke der Sunthausener Turnhalle. Man meinte zwar zunächst eine undichte Stelle mit Reparaturen beseitigt zu haben, das Wasser bahn sich jedoch erneut seinen Weg in das Gebäudeinnere. Es war kein erfreuliches Ereignis, als die Sunthausener Turner letztes Jahr unter plötzlich aufgetretene Leckagen Eimer aufstellen mussten. Die Mitglieder erhoffen sich nun Abhilfe durch eine erneute Reparatur.

Die Höhepunkte des vergangenen Jahres für den 299 Mitglieder umfassenden Verein – am Rande: Sunthausen hat weniger als 900 Einwohner – war das Deutsche Turnfest in Berlin und Landeskinderturnfest in Konstanz mit 4400 Teilnehmern. Außerdem bietet der Verein nun eine neue Beach-Volleyballer Gruppe an. Trainiert wird im Sommer auf dem Campingplatz, im Winter in der Turnhalle. "Summa summarum genießen eigentlich alle Kurse, ob FixMix, BodyFit oder Yoga einen großen Zuspruch", so der Vorsitzende Antonius Grießhaber. Der Turnverein hat im vergangenen Jahr seine neue Homepage online geschaltet. Alle Interessierten finden im Internet unter der Adresse www.turnverein-sunthausen.de Informationen zum Gesamtangebot, zu Trainingszeiten und Kosten.